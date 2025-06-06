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Отец Маска дал сыну совет на фоне ссоры с Трампом

Отец Маска призвал сына признать поражение в битве альфа-самцов
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Nathan Howard/Reuters

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол сравнил ссору сына с президентом США Дональдом Трампом со схваткой альфа-самцов и посоветовал Илону признать поражение. Об этом пишет газета The Times.

«‎Ситуация вышла за рамки, но это тот случай, когда альфа-самцы в схватке выясняют отношения. Я говорил Илону, что он уже свое сказал, а теперь должен дать ситуации улечься, и я надеюсь, что он так и сделает», — сказал в интервью отец предпринимателя.

Эррол Маск выразил мнение о том, что в любой «‎успешной группе» всегда идет борьба за власть: это наблюдается, как среди животных, так и среди людей. Мужчины всегда хотят быть главными, но место лидера уже занял Трамп, поскольку он — президент, подчеркнул отец Илона Маска.

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск в соцсети X заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее в США заявили, что не ожидали ссору Маска с Трампом так скоро.

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Ссора Трампа и Маска
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