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Трамп назвал Маска беднягой с проблемами

Трамп: у бедняги Маска есть проблемы
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Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал американского предпринимателя Илона Маска беднягой, у которого есть проблемы. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу CNN.

«Я даже не думаю об Илоне. У него проблемы. Бедняга, у него проблемы», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что не разговаривал с Маском и не планирует этого делать в ближайшее время. Тем не менее, президент США пожелал предпринимателю всего наилучшего.

Накануне между Трампом и Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом. Предприниматель раскритиковал решение президента по налогам. По его мнению, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого предприниматель заявил, что имя главы Белого дома фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее в США заявили, что не ожидали ссору Маска с Трампом так скоро.

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