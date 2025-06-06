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В МИД РФ высказались о «похищенных Россией» украинских детях

Захарова: никаких похищенных Россией украинских детей нет
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Телеграм-канал «МИД России»

Никаких похищенных Россией украинских детей нет. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, выступая на сессии Глобального цифрового форума, трансляция которого проводилась в соцсети «ВКонтакте».

«Это нужно просто знать и это должно быть отправной точкой при обсуждении этой проблемы», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что есть дети, которые имеют разную национальность и гражданскую принадлежность. При этом многие из них не имеют каких-либо документов, подчеркнула представитель МИД. Дипломат отметила, что детский омбудсмен Мария Львова-Белова работает в круглосуточном режиме.

2 июня глава российской переговорной делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на российско-украинских переговорах в Стамбуле стороны обсуждали тему детей, потерявших контакты с родиной. По его словам, российская сторона рассмотрит каждую ситуацию по списку. Мединский также напомнил, что за последнее время Россия вернула Украине 101 ребенка, а Киев российской — около 20.

Ранее Мединский заявил, что Украина устроила из темы похищения детей шоу для Европы.

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