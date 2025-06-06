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На Западе заявили, что Трамп послал сигнал Зеленскому в ходе встречи с Мерцем

Профессор Орсини: Трамп на встрече с Мерцем послал Зеленскому сигнал об уступках
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем послал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сигнал о территориальных уступках. Об этом заявил профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в социальной сети Х.

«Трамп решил, что Зеленскому придется вести переговоры с худшей позиции. Это означает, что Трамп решил, что Зеленскому придется отказаться от самых богатых и стратегически важных регионов Украины после их потери», — написал профессор.

Накануне Трамп провел встречу с Мерцем. В ходе диалога американский лидер назвал вероятной необходимость позволить Украине и России «немного подраться», прежде чем заключать мирное соглашение.

Трамп пояснил, что во время последнего разговора с президентом России Владимиром Путиным сравнил конфликт на Украине с «яростной дракой двух детей в парке». По мнению главы Белого дома, в подобных ситуациях «лучше дать немного подраться, прежде чем разнимать».

Ранее в США заявили, что Мерц не смог выполнить «украинскую миссию» в Белом доме.

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