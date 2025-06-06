В Белом доме были недовольны Маском из-за его непредсказуемости

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс была недовольна предпринимателем Илоном Маском из-за его непредсказуемости и нежелания соблюдать субординацию. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

«Уайлс устала от непредсказуемого характера Маска и его нежелания соблюдать иерархию управления», — говорится в публикации.

По данным издания, причиной напряженности между Маском и командой президента США Дональда Трампа могли стать либертарианские взгляды предпринимателя.

Между Трампом и Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Причиной для такого заявления стала публикация Маска в социальной сети X резкой критики законопроекта Трампа под названием «Единый, большой, красивый», который направлен на сокращение федеральных расходов. Бизнесмен назвал его «отвратительной мерзостью» и осудил проголосовавших за него членов конгресса.

Ранее СМИ назвали восемь способов, как Трамп и Маск могут «насолить» друг другу.