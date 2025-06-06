Политолог сравнил с анекдотом ссору Трампа и Маска

Конфликт президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска — прекрасный подарок для Демократической партии Соединенных Штатов. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. Кроме того, по его словам, публичный скандал может обернуться для предпринимателя и политика тяжелыми имиджевыми потерями, поскольку многие привыкли воспринимать их как прагматиков, не способных на резкие эмоциональные поступки.

«Ссора Трампа с Маском очень похожа на грубый анекдот про двух ковбоев, которые бесплатно наелись экскрементов. Не знаю, хватит ли у них успокоительных, чтобы попытаться минимизировать последствия. Но они еще могут спустить скандал на тормозах, сказав, что их не так поняли», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание на обвинение Трампа в педофилии со стороны Маска. Политолог недоумевает, зачем тогда бизнесмен вложил большие средства в предвыборную кампанию республиканца, зная об этом.

Публичная ссора Трампа и Маска произошла накануне. Миллиардер назвал главу Белого дома лжецом, заявив, что без него тот не выиграл бы выборы, и косвенно обвинил президента в педофилии. Трамп же ответил, что предприниматель сошел с ума, и предложил больше не предоставлять его компаниям государственные субсидии и контракты. Что не поделили лидер США и основатель SpaceX — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады связал проблемы Трампа с «проклятием Зеленского».