Окружение Маска опасается последствий конфликта с Трампом

NYT: окружение Маска опасается, что ссора с Трампом может обернуться против него

Окружение главы Tesla и SpaceX Илона Маска опасается, что ссора с президентом США Дональдом Трампом обернется против него. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«В окружении Маска ощущалось беспокойство из-за того, что он выбрал огромную борьбу, которая может иметь неприятные последствия для него и мира «технологических правых» — экосистемы руководителей Кремниевой долины, которые поддерживают администрацию Трампа», — говорится в сообщении.

Между Трампом и Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Причиной для такого заявления стала публикация Маска в социальной сети X резкой критики законопроекта Трампа под названием «Единый, большой, красивый», который направлен на сокращение федеральных расходов. Бизнесмен назвал его «отвратительной мерзостью» и осудил проголосовавших за него членов конгресса.

Ранее СМИ назвали восемь способов, как Трамп и Маск могут «насолить» друг другу.