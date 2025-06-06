Стало известно, состоится ли в пятницу телефонный разговор Трампа и Маска

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы Tesla и SpaceX Илона Маска не запланирован. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

«Проведение звонка президента США Дональда Трампа с Илоном Маском в пятницу не планируется», — говорится в сообщении.

До этого издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что помощники главы Белого дома запланировали на пятницу телефонный разговор Трампа и Маска, чтобы «договориться о мире».

Между Трампом и Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Причиной для такого заявления стала публикация Маска в социальной сети X резкой критики законопроекта Трампа под названием «Единый, большой, красивый», который направлен на сокращение федеральных расходов. Бизнесмен назвал его «отвратительной мерзостью» и осудил проголосовавших за него членов конгресса.

Ранее СМИ назвали восемь способов, как Трамп и Маск могут «насолить» друг другу.