Ссору «двух зацикленных на себе павлинов» Трампа и Маска назвали естественной

Конфликт президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска был естественным, поскольку и Трамп, и Маск являются «зацикленными на себе павлинами», которые не потерпят рядом с собой другую яркую личность. Об этом «Газете.Ru» заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Это абсолютно естественно. Тот факт, что два зацикленных на себе павлина, каковыми являются и Трамп, и Маск по характеру, два человека, которые вообще не привыкли терпеть рядом с собой никого, кто хоть как-то может отвлекать внимание, то, что они долго друг с другом рядом не продержатся, это было ясно с самого начала. Еще даже странно, что так, относительно длительно, полгода все-таки, они как-то работали [вместе]», — сказал он.

По оценке Лукьянова, Маск и Трамп поссорились по «формальным причинам». Американский бизнесмен не готов отказываться от своей предпринимательской деятельности ради карьеры на госслужбе. Кроме того, добавил эксперт, его возможности по «демонстративному раздракониванию» госаппарата подошли к пределу.

Сегодня США, напомнил Лукьянов, «уперлись в необходимость экономии» на фоне дефицита государственного бюджета.

«Одно дело, когда ты вообще призываешь к экономии, как Маск это делал, а другое дело, когда тебя это лично затрагивает. Соответственно, вот возник такой конфликт», — подытожил он.

При этом как Трампу, так и Маску невыгодно идти на «жесткий конфликт», потому что стороны могут нанести друг другу «большой урон».

Американская газета The New York Times назвала восемь способов, как Маск и Трамп могут «причинить друг другу боль» на фоне разногласий по политическим и экономическим вопросам.

Маск мог бы использовать свои миллиарды против Трампа, его союзников и его повестки, пишет газета. Потратив более $250 млн на помощь в выборах президента, Маск мог бы с таким же успехом финансировать кампании против республиканцев.

Трамп, в свою очередь, может разорвать контракты с компаниями Маска, расследовать иммиграционный статус Маска и возможное употребление наркотиков, отозвать допуск бизнесмена к секретной информации и использовать против него «власть президента», отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома разочарована Маском.