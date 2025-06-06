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Политолог объяснил, что подтолкнуло Маска на ссору с Трампом

Политолог Дудаков: Маск обижен на Трампа, проигнорировавшего его инициативы
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Nathan Howard/Reuters

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал ссору президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. По мнению эксперта, предпринимателя подтолкнуло к конфликту недовольство главой Белого дома.

«Маск обижен тем, что все его инициативы и реформы не были включены в «Один большой прекрасный билль», который сейчас утверждается конгрессом. В последний момент он, видимо, пытался повлиять на законотворческий процесс, но безрезультатно», — уточнил Дудаков.

Он полагает, что нынешний конфликт Маска и Трампа довольно быстро уладится, поскольку бизнесмен уже несет потери. К примеру, акции компании Tesla довольно сильно упали. Однако, по его словам, в дальнейшем Маск будет чаще критиковать американского лидера, тем более, что сейчас он уже не работает в администрации США.

Накануне Трамп и Маск публично поссорились. Миллиардер назвал главу Белого дома лжецом, сказав, что без него тот не выиграл бы выборы, и косвенно обвинил президента в педофилии. Трамп же ответил, что предприниматель сошел с ума, и предложил больше не предоставлять его компаниям государственные субсидии и контракты. Что не поделили лидер США и основатель SpaceX — в материале «Газеты.Ru».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков позднее заявил, что Илон Маск мог бы получить в России политическое убежище, однако вряд ли будет в этом нуждаться.

Ранее СМИ сообщили о готовности Маска поддержать демократов.

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