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Экс-премьер Украины возмутился планами Лондона в сфере обороны

Политик Азаров раскритиковал планы Британии в сфере обороны
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Depositphotos

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Tsargrad.tv прокомментировал планы Великобритании перейти в «режим готовности к войне». По его мнению, Лондон использует типичную уловку, к которой всегда прибегают на Западе.

«Если в стране есть проблемы, которые ты не знаешь, как решить, ищи внешнюю угрозу и сваливай все на внешнюю угрозу. Они ж, англичане, очень часто пользовались этой схемой, и Стармер тут не новатор», — отметил Азаров.

Он добавил, что западные политики до сих пор не осознали, к чему приведет милитаризация Европы.

2 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон увеличит финансовые вложения в оборону страны, чтобы обеспечить готовность вооруженных сил вести боевые действия на фоне роста напряженности в Европе.

Политик уточнил, что в основе безопасности Соединенного Королевства будет лежать партнерство со странами-членами НАТО.

Ранее в Совфеде заявили о планах Британии развязать «ледяную войну» с РФ.

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