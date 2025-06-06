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Канцлер Германии выразил уверенность в приверженности США НАТО

Мерц после встречи с Трампом заявил о приверженности США НАТО
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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил уверенность, что американские власти остаются приверженными НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня нет никаких сомнений в том, что американское правительство остается приверженным НАТО», — сказал Мерц, отвечая на вопрос о возможном выходе США из альянса на мероприятии ассоциации предпринимателей в Берлине.

5 июня газета Washington Post писала об опасении европейских политиков, что Трамп на грядущем саммите НАТО выступит против критики в адрес РФ и откажется прописывать положения о поддержке Украины в итоговом заявлении.

До этого портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники писал, что США могут выступить против того, чтобы в итоговой декларации саммита НАТО, который состоится в Гааге в конце июня, РФ была бы обозначена как угроза для альянса.

Глава Пентагона Пит Хегсет во время встречи с министрами обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе отмечал, что страны-члены НАТО должны вносить свой вклад в совместные усилия по укреплению обороноспособности организации, а не опираться в этом вопросе исключительно на США.

Ранее министры обороны НАТО подписали декларацию о безопасности Балтики.

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