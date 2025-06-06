На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили о близких отношениях между Трампом и Эпштейном

Times: Трамп и Эпштейн имели близкие отношения на протяжении нескольких лет
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп и американский финансист Джеффри Эпштейн имели близкие отношения на протяжении нескольких лет. Об этом сообщила британская газета The Times.

«Согласно сообщениям, Эпштейн продолжал иметь некоторый доступ к людям, близким к Трампу, когда тот въехал в Белый дом в 2017 году», — говорится в материале.

Издание добавило, что в 2004 году в отношениях главы государства и финансиста произошел серьезный разлад. Причиной тому послужила сделка с недвижимостью в Палм-Бич. Также журналисты отметили, что после начала расследования в отношении Эпштейна Трамп, предположительно, начал действовать против него, предлагая юридическую помощь некоторым жертвам.

Накануне между Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка. Экс-глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) раскритиковал решение главы Белого дома по налогам. Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета.

После этого Маск заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Ранее стало известно, что ФБР редактирует документы по делу Эпштейна перед публикацией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами