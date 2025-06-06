В Кремле заявили, что у Трампа может быть своя точка зрения на украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп может иметь свою точку зрения на украинский конфликт, но для России происходящее является экзистенциальным вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на вопрос, как в Кремле расценивают риторику американского лидера, сравнившего конфликт РФ и Украины с дракой двух детей.

При этом Песков отметил, что не считает это признаком того, что США отказываются от посредничества.

«Здесь безусловно может быть своя точка зрения на происходящее президента США. Для нас это экзистенциальный вопрос. Это вопрос наших национальных интересов. Это вопрос нашей безопасности и будущего нашего и наших детей, будущего нашей страны», — подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, именно поэтому выполняется военная операция после того, как были исчерпаны все возможности урегулирования проблем политико-дипломатическими средствами. При этом Песков отметил, что все инициативы Москвы, направленные на решение противоречий, полностью отвергли.

До этого стало известно, что Трамп во время последнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным сравнил конфликт на Украине с «яростной дракой двух детей в парке». По мнению главы Белого дома, в подобных ситуациях «лучше дать немного подраться, прежде чем разнимать».

Ранее Трамп заявил, что в США «у всех есть яйца».