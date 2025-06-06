Песков раскрыл отношение Кремля к риторике Трампа

В Кремле ценят то, что президент США Дональд Трамп продолжает посреднические усилия, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, комментируя использованное американским лидером сравнение СВО с дракой двух детей, которые не хотят, чтобы их разнимали.

«Для нас важно, что мы продолжаем наши контакты с Вашингтоном. <..> США продолжают предпринимать посреднические усилия по урегулированию, за что мы признательны Соединенным Штатам», — заявил Песков.

При этом он напомнил, что 4 июня президенты России и США провели очередной телефонный разговор.

Во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Дональд Трамп рассказал, что во время последнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным он сравнил конфликт на Украине с «яростной дракой двух детей в парке». По его словам, в таких ситуациях «лучше дать немного подраться, прежде чем разнимать», поскольку они «ненавидят друг друга и не хотят останавливаться».

При этом на Западе увидели оскорбление Украины в сравнении российско-украинского конфликта с дракой детей.

Ранее Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для переговоров по Украине.