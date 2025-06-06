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«Хотят просто попугать»: эксперт о санкциях США против нефти из РФ

Политолог Коктыш: США боятся вводить санкции против российской нефти
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Global Look Press

Угрозы США ввести 500%-ные тарифы против торговых партнеров России, таких как Индия и Китай, — не более чем блеф. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал профессор кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш.

Он пояснил, что если США введут этот санкционный пакет, он сокрушительно ударит не только по экономике Индии, Китая и России, но и по самим Штатам.

«Понятно, что никому не будет легко. Легко не будет и тем, кто эти пошлины введет. То есть это будет, в общем-то, удар и по себе. И это будет не просто выстрел себе в ногу, это будет равноценно тому, чтобы взять и отпилить от себя значимую часть мира, от которой сами США сегодня критическим образом зависимы», — отметил Коктыш.

В конце мая сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в открытом письме президенту России Владимиру Путину заявил о возможности введения новых санкций против Москвы.

По словам парламентария, американский сенат готов к любому развитию ситуации. Он напомнил о ранее предложенном законопроекте, предусматривающем введение 500%-ных пошлин на российские энергоносители, что, по его словам, должно изолировать РФ от мировой торговли.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сам примет решение по законопроекту о санкциях против России.

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