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В МИД КНР призвали Украину к гуманному общению с китайцами

МИД КНР призвал Украину обеспечить гуманное обращение с китайскими гражданами
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Global Look Press

Украинская сторона должна обеспечить защиту законных прав и интересов китайских граждан и гуманное обращение к ним. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал информацию о китайских гражданах, взятых в плен украинской армией.

Цзянь отметил, что Китай всегда требовал от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в них. Кроме того, китайские власти сами не направляли своих военных для участия в конфликте.

До этого Зеленский заявил, что двое китайцев якобы попали в плен Вооруженным силами Украины (ВСУ) во время боев в Донбассе. По словам Зеленского, их захватили в населенных пунктах Тарасовка и Белогоровка.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в ведомство был вызван временный поверенный по делам Китая, и решительно осудил вовлечение граждан Китая в конфликт на Украине.

Ранее Зеленский заявил, что Китай поставляет России оружие.

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