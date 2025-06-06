Парламент Словакии «случайно» поддержал резолюцию против антироссийских санкций. Об этом пишет портал Euractiv.

«Парламент Словакии поддержал позицию по антироссийским санкциям – случайно», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Euractiv, «небольшое количество» словацких депутатов одобрило резолюцию, обязывающую правительство выступить против антироссийских санкций, которая была принята «только потому, что оппозиция по ошибке не явилась на голосование».

В тексте резолюции говорится, что парламент Словакии обязал членов правительства «не голосовать за принятие новых санкций и торговых ограничений в отношении России». Парламентарии настаивают на активном продвижении мер по стабилизации энергетического рынка и ликвидации волатильности цен.

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