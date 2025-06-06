Помощники Трампа предостерегали его не вступать в конфликт с Маском

Помощники президента США Дональда Трампа убеждали его умерить критику в адрес предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

Помощники главы Белого дома запланировали на пятницу телефонный разговор Трампа и Маска, чтобы «договориться о мире».

Между Трампом и Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Причиной для такого заявления стала публикация Маска в социальной сети X резкой критики законопроекта Трампа под названием «Единый, большой, красивый», который направлен на сокращение федеральных расходов. Бизнесмен назвал его «отвратительной мерзостью» и осудил проголосовавших за него членов конгресса.

Ранее СМИ назвали восемь способов, как Трамп и Маск могут «насолить» друг другу.