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В США считают, что Белый дом готовится к «затяжной войне» против Маска

NYT: политические советники Трампа готовятся к «затяжной войне» против Маска
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Nathan Howard/Reuters

Политические советники главы Белого дома Дональда Трампа готовятся к возможной «затяжной войне» против миллиардера Илона Маска после их публичного скандала. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источник, близкий к американскому лидеру.

Он отметил, что команда американского президента рассматривает сценарий открытого противостояния, в котором союзникам и Трампа, и Маска в политике и технологическом секторе нужно будет «выбирать сторону».

По данным издания, разрыв между президентом и бизнесменом вызвал шок в окружении Маска: его сторонники и деловые партнеры с недоверием восприняли высказывания в отношении президента Соединенных Штатов.

Некоторые из союзников Маска считают, что миллиардер сможет сохранить и даже расширить свое влияние в противостоянии с Трампом, но в «техно-консервативной» среде, которая ранее поддержала Трампа, наблюдаются тревожные настроения: по мнению представителей сферы, Маск ввязался в слишком крупный конфликт, последствия которого обернутся против него.

The New York Times отмечает, что такой быстрый разрыв между Маском и Трампом оказался неожиданным даже для ближайшего окружения предпринимателя.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск в соцети X заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее СМИ рассказали о затруднительном положении, в котором оказался Трамп из-за Украины.

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