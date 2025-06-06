Евродепутат Фернан Картайзер считает, что Еврокомиссия должна поднять вопрос о возобновлении диалога с Россией, политик начал сбор подписей в поддержку развития такой политики. Об этом пишет газета Politico.

«Картайзер хочет заручиться поддержкой других депутатов в срочном вопросе о том, планирует ли Комиссия возобновить диалог с Российской Федерацией», — говорится в сообщении издания.

Картайзер, как пишет Politico, получил уже восемь подписей в поддержку такого шага.

Картайзера исключат из фракции «Европейская группа консерваторов и реформистов» Европарламента (ECR) после визита в Россию.

Поездка Картайзера в Россию в мае стала «последней каплей» для ECR. Сам парламентарий при этом считает успехом такое развитие событий. По его словам, в Москве он встретил вежливых и хорошо информированных политиков.

Ранее в Европе назвали Россию чистой, красивой и безопасной.