СМИ утверждают, что в Белом доме обсудили критику Маска о Трампе

Reuters: в администрации Трампа провели совещания по поводу конфликта с Маском

Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа провели в четверг ряд экстренных совещаний по поводу публичного конфликта президента США с миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, на встрече обсуждались последствия публикаций Маска о Трампе в соцсети X.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск в соцети X заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее рэпер Канье Уэст прокомментировал перепалку Маска и Трампа.