Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в разговоре с RT, что за последними терактами Украины на территории РФ стоят западные спецслужбы, в первую очередь британские.

Как отметил дипломат, по западным СМИ видно, что произошедших нападений на российские аэродромы ждали для того, чтобы попытаться убедить читателей и экспертов в способности Украины добиваться военных успехов применительно к России.

При этом Полянский подчеркнул, что ситуация на поле боя доказывает обратное.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе нее были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее на Западе раскрыли, как Россия может ответить Украине за удар по аэродромам.