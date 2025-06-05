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В Госдуме поддержали латвийского депутата, защищавшего русский язык в парламенте

Слуцкий назвал смелым поступок латвийского депутата, защищавшего русский язык
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Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер партии «Стабильность!» Алексей Росликов, которого выгнали с заседания сейма из-за слов в поддержку русского языка, сделал смелый шаг вопреки давлению властей Латвии. Об этом в беседе с News.ru заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Люди, доведенные до отчаяния, не намерены мириться с языковой дискриминацией и фактически диктатурой. Защита русского языка Росликовым — это мужественный и смелый поступок, особенно в преддверии 6 июня — Дня русского языка», — сказал депутат.

По его словам, русский язык в Латвии подвергается систематическому давлению, при том, что около 40% граждан продолжают использовать его в повседневной жизни. Действия властей республики напоминают методы фашизма и связаны с русофобией, указал парламентарий.

На сегодняшнем заседании сейма Росликов назвал русский язык «родным» во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации».

Росликов выступил против включения этого проекта в повестку дня. Он напомнил, что значительную часть населения страны составляют русскоязычные граждане, которые ежедневно дома говорят по-русски.

Как пишет LSM, в ответ на это спикер Сейма Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний «за неэтичное поведение» и «использование русского языка на заседании Сейма». Это решение поддержали 63 парламентария, после чего депутат покинул зал.

Ранее депутат, защищавший русский язык в парламенте Латвии заявил, что не сожалеет об этом.

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