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В Госдуме пристыдили Меркель

Депутат Чепа заявил о стыде за Меркель из-за слов об ответе Путину
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Markus Schreiber/AP

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил сожаление по поводу высказываний бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель относительно продолжающегося конфликта на Украине. Он поделился своим мнением с изданием «Лента.ру».

Чепа заявил, что ему «стыдно» за Меркель, которая призвала Европу и США сохранять единство для «убедительного ответа» президенту России Владимиру Путину.

«К сожалению, у Меркель была возможность решить эту проблему, не доводя ее до конфликта, но мы с вами прекрасно помним заявления ее о том, что ни Германия, ни Франция не собирались реализовывать Минские соглашения и доводить их до логического конца, что во многом и привело к этому конфликту», — отметил депутат.

До этого сообщалось, что Меркель призвала западные страны продолжать помогать Украине и повышать обороноспособность республики даже после завершения ее конфликта с Россией. По словам политика, принципиально важно, чтобы Запад сохранился в том виде, в каком он существует на данный момент.

Ранее Меркель заявила, что Зеленский не может единолично решать судьбу Украины.

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