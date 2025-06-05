В Госдуме пристыдили Меркель

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил сожаление по поводу высказываний бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель относительно продолжающегося конфликта на Украине. Он поделился своим мнением с изданием «Лента.ру».

Чепа заявил, что ему «стыдно» за Меркель, которая призвала Европу и США сохранять единство для «убедительного ответа» президенту России Владимиру Путину.

«К сожалению, у Меркель была возможность решить эту проблему, не доводя ее до конфликта, но мы с вами прекрасно помним заявления ее о том, что ни Германия, ни Франция не собирались реализовывать Минские соглашения и доводить их до логического конца, что во многом и привело к этому конфликту», — отметил депутат.

До этого сообщалось, что Меркель призвала западные страны продолжать помогать Украине и повышать обороноспособность республики даже после завершения ее конфликта с Россией. По словам политика, принципиально важно, чтобы Запад сохранился в том виде, в каком он существует на данный момент.

Ранее Меркель заявила, что Зеленский не может единолично решать судьбу Украины.