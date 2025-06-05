Профессор конституционного права в институте «Сан Доменико» Даниэле Трабукко в статье для портала L'Antidiplomatico высказал мнение, что наращивание вооружений и слепое противостояние с Россией подрывают основы, заложенные в проекте Евросоюза (ЕС).

В материале отмечается, что ЕС, рожденный из радикального отказа от войны как обычного инструмента разрешения споров, сейчас отходит от своей изначальной миссии, чтобы соответствовать логике силы. По словам Трабукко, она подрывает правовую и конституционную природу Евросоюза, лишая его философской глубины.

«Гонка вооружений — это не признак силы, а проявление слабости политического проекта, утратившего смысл своего существования», — сказано в статье L'Antidiplomatico.

3 июня венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе приняли решение о необходимости продолжения конфликта на Украине, однако в Венгрии не поддерживают такой подход. Он отметил, что, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа, Европа движется внутрь войны, поскольку «брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы».

Ранее в Европе отказались верить в угрозу со стороны России.