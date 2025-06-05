На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе заявили о подрыве основ ЕС из-за противостояния с РФ

L`Antidipomatico: ЕС утратил смысл своего существования из-за гонки вооружений
close
Alberto Pezzali/AP

Профессор конституционного права в институте «Сан Доменико» Даниэле Трабукко в статье для портала L'Antidiplomatico высказал мнение, что наращивание вооружений и слепое противостояние с Россией подрывают основы, заложенные в проекте Евросоюза (ЕС).

В материале отмечается, что ЕС, рожденный из радикального отказа от войны как обычного инструмента разрешения споров, сейчас отходит от своей изначальной миссии, чтобы соответствовать логике силы. По словам Трабукко, она подрывает правовую и конституционную природу Евросоюза, лишая его философской глубины.

«Гонка вооружений — это не признак силы, а проявление слабости политического проекта, утратившего смысл своего существования», — сказано в статье L'Antidiplomatico.

3 июня венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе приняли решение о необходимости продолжения конфликта на Украине, однако в Венгрии не поддерживают такой подход. Он отметил, что, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа, Европа движется внутрь войны, поскольку «брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы».

Ранее в Европе отказались верить в угрозу со стороны России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами