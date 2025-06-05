Федеральная служба безопасности (ФСБ) России призвала дружественные РФ страны пресечь у себя работу неправительственной организации (НПО) Британский совет (огранизация признана нежелательной в России ). Соответствующее заявление спецслужбы приводит РИА Новости.

«Органы безопасности рекомендуют партнерам из дружественных стран последовать примеру Москвы и купировать работу совета на территории своих государств», — сказано в заявлении.

5 июня Генеральная прокуратура России признала Британский совет нежелательной в РФ. Это решение было принято на основании материалов, предоставленных ФСБ. По данным спецслужбы, организация является ключевым инструментом влияния Великобритании. Федеральная служба безопасности утверждает, что Британский совет сотрудничает с британскими спецслужбами в секретных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых стран.

ФСБ выяснила, что Британский совет участвовал в секретных операциях британских спецслужб. Эти операции маскировались под помощь в урегулировании конфликтов, поддержку молодых политиков и продвижение западных ценностей.

Ранее в МИД РФ пошутили о подготовке Британии к войне с Россией.