На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ обратилась к дружественным странам из-за деятельности Британского совета

ФСБ призвала дружественные страны пресечь работу НПО Британский совет
close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России призвала дружественные РФ страны пресечь у себя работу неправительственной организации (НПО) Британский совет (огранизация признана нежелательной в России ). Соответствующее заявление спецслужбы приводит РИА Новости.

«Органы безопасности рекомендуют партнерам из дружественных стран последовать примеру Москвы и купировать работу совета на территории своих государств», — сказано в заявлении.

5 июня Генеральная прокуратура России признала Британский совет нежелательной в РФ. Это решение было принято на основании материалов, предоставленных ФСБ. По данным спецслужбы, организация является ключевым инструментом влияния Великобритании. Федеральная служба безопасности утверждает, что Британский совет сотрудничает с британскими спецслужбами в секретных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых стран.

ФСБ выяснила, что Британский совет участвовал в секретных операциях британских спецслужб. Эти операции маскировались под помощь в урегулировании конфликтов, поддержку молодых политиков и продвижение западных ценностей.

Ранее в МИД РФ пошутили о подготовке Британии к войне с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами