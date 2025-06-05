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В Британии оценили слова Рютте о НАТО и Римской империи

Журналист Раттанси: Рютте преувеличивает свою ценность, сравнивая НАТО с Римом
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Mikko Stig/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте преувеличивает свою важность, сравнивая альянс с Францией времен Наполеона и Римской империей. Такое мнение выразил британский журналист Афшин Раттанси в социальной сети Х.

Соответствующее заявление Рютте сделал на брифинге 4 июня.

Представитель СМИ отметил, что Рютте делает такие сравнения, а после задается вопросом, почему Россия, Китай и большинство стран глобального Юга рассматривают Североатлантический альянс как прямую военную угрозу. По мнению Раттанси, генсек НАТО может выглядеть смешно, преувеличивая свою ценность, хотя он всего лишь является «марионеткой, которая прыгает под дудку Вашингтона».

Журналист напомнил, что НАТО в свое время «уничтожил» Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию и Сирию. Также британец призвал не забывать, что альянс представляет из себя «опасную и далекую от обороны милитаристскую организацию».

Ранее сообщалось, что страны НАТО к саммиту в Гааге могут договориться об увеличении расходов на альянс.

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