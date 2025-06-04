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«У них разговор короткий»: в Госдуме напомнили, чем США отвечали на терроризм

Депутат Журова: Россия имеет право на ответ Украине
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Павел Бедняков/РИА Новости

Россия не будет бить по мирным объектам Украины в ответ на недавнюю атаку по военным аэродромам, заявила «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Когда такие террористические акции были по отношению к США, они что делали? Мы все знаем, что у США разговор вообще короткий. Поэтому понимают, что Россия имеет на это [ответ] право, когда вот это [украинские атаки] происходило последнее тут время», — рассказала депутат.

Журова подчеркнула, что каждая страна, в которой происходят такие трагические вещи с гибелью людей, всегда следует ответная реакция.

«Они, все реагируют, понятно. А мы-то точно не будем ни по каким мирным объектам [реагировать]. И, мы сразу предупреждали, всегда говорили», — пояснила она.

Депутат рассказала, что конфликт на Украине глубже, чем кажется.

«Понятно, Трамп тоже хотел в этом очень активно поучаствовать [в урегулировании]. Вроде и пообещал, а ему же не пояснили, что это немножко более глубинный конфликт, чем просто вот так на поверхности», — сказала Журова.

До этого президент США Дональд Трамп рассказал, что у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он отметил, что это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру. Трамп заявил, что президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры с Украиной продолжатся по «соответствующим линиям».

Ранее Зеленский заявил о готовности к четырехсторонней встрече с участием Путина.

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