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Лондон отказался комментировать атаки на аэродромы РФ

Лондон отказался комментировать, предупреждал ли Киев об атаках на аэродромы РФ
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Carlos Jasso/Reuters

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказался комментировать вопрос, знал ли Лондон заранее о планах Украины атаковать российские военные аэродромы. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы никогда не стали бы комментировать военные операции», — заявил представитель.

Также там ответили на вопрос о самой операции.

«Мы никогда не даем комментариев по поводу операций и точно не по поводу военных операций другой страны», — сказали на Даунинг стрит, 10.

До этого стало известно, что британское правительство выделило на строительство фабрик по производству оружия 1,5 млрд фунтов стерлингов. Глава минобороны Великобритании Джон Хили назвал это «сигналом Москве». Глава минобороны Великобритании добавил, что конфликт на Украине показал, что «армия сильна лишь настолько, насколько сильна промышленность, которая за ней стоит».

Ранее в МИД РФ призвали Британию и США отреагировать на атаки Украины.

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