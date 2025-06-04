Болгарии разрешили перейти на евро в 2026 году

Болгария выполнила все критерии для вступления в зону евро с 1 января 2026 года. Соответствующее разрешение страна получила от Европейской комиссии.

«Болгария выполнила все целевые критерии. Еврокомиссия рекомендует принять эту страну в зону евро с 1 января 2026 года», — говорится в документе.

Теперь соответствующее решение должны принять в Совете министров экономики и финансов стран зоны ЕС.

До этого тысячи болгар вышли на улицы Софии и других городов, протестуя против перехода на евро. Демонстрацию в поддержку национальной валюты лева поддержали партии «Возрождение», «Величие», МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения.

В конце февраля в столице Болгарии Софии также прошла массовая акция против введения в стране единой европейской валюты. Лидер партии «Возрождения» Костадин Костадинов тогда заявил, что 604 тысячи человек выступили в поддержку проведения референдума о введении евро, но парламент эту инициативу не поддержал.

Ранее в Болгарии прервали заседание парламента из-за спора о русском языке.