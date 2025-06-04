Лавров ответил на комментарии Киева по поводу состава делегации РФ на переговорах

Лавров: к РФ никто не обращался с идеями по составу делегации на переговорах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что официально никто не обращался к Москве по поводу состава делегации на переговорах в Стамбуле, передает РИА Новости.

По словам главы МИД, комментарии на эту тему были анонимные, их разогнали по СМИ.

«К нам никто не обращался с конкретными вопросами и с конкретными идеями. Журналисты интересовались, мы им объяснили, что означает уровень помощника президента Российской Федерации», — уточнил Лавров.

23 мая агентство Bloomberg рассказало о просьбе Вашингтона к Москве не посылать на следующие переговоры РФ и Украины «сторонников жесткой линии», включая помощника российского лидера Владимира Путина Владимира Мединского.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия направила в Стамбул команду профессионалов, готовых вести разговор по широкому списку тем.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не воспринимает всерьез меморандум РФ.