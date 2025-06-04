Ереван и Баку договорились о совместном поиске пропавших без вести

СНБ Армении: Ереван и Баку совместно будут искать пропавших без вести

Армения и Азербайджан договорились о проведении совместных работ по поиску людей, пропавших без вести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армена Абазяна.

«У нас есть предварительная договоренность о том, что мы будем совместно проводить поисковые работы», — рассказал он.

По словам Абазяна, он остался доволен результатами переговоров с Азербайджаном.

4 июня комиссии Армении и Азербайджана по вопросам пропавших без вести лиц провели заседание, в ходе которого обсудили обмен данными и координацию поисковых операций. Как сообщили в СНБ, представители двух стран обменялись мнениями по вопросам гуманитарного характера, связанным с выяснением судеб пропавших без вести. Речь идет о тех людях, которые исчезли во время нагорно-карабахского конфликта.

Также на встрече комиссии подчеркнули важность продолжения контактов в гуманитарной сфере и подтвердили готовность сотрудничать в будущем. В первую очередь на благо семей тех, чья судьба остается неизвестной.

Ранее в Армении заявили, что не хотят новой войны с Азербайджаном.