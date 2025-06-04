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В Москве активисты напомнили странам НАТО о жертвах украинского режима

МГЕР провели акцию у посольства Великобритании в память о невинных детях из РФ
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Telegram-канал «Молодая Гвардия»

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) провели акцию возле посольства Великобритании в Москве к Международному дню невинных детей — жертв агрессии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

4 июня молодые люди вышли к посольству с портретами детей, скандируя лозунги против поставок оружия Украине. У здания диппредставительства Великобритании активисты установили колокол, который прозвучал 60 раз в память о невинных российских детях, пострадавших от рук ВСУ с начала 2024 года.

Отмечается, что аналогичные акции в настоящий момент происходят в Москве у посольств Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Чехии, Франции, Германии и Румынии.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

До этого стало известно, что британское правительство выделило на строительство фабрик по производству оружия 1,5 млрд фунтов стерлингов. Глава минобороны Великобритании Джон Хили назвал это «сигналом Москве».

Ранее глава ДНР рассказал о роевых атаках FPV-дронов на гражданские объекты.

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