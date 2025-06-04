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Политолог оценил крупные перестановки в командовании ВСУ

Политолог Скачко: Драпатый может стать новым главкомом ВСУ
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MykhailoDrapatyi/X

Политический обозреватель Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал крупные кадровые перестановки в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, экс-командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый может в будущем занять пост главкома ВСУ. Эксперт указал, что нынешним командиром украинской армии Александром Сырским многие недовольны.

«Михаил Драпатый — генерал нового образца, который не отличается умом и профессиональными навыками. При этом у него хорошо развита способность чувствовать опасность», — отметил Скачко.

Что касается других перестановок, то это обычная «перетасовка» кадров, считает политолог. Он не исключил, что рекомендации по этому вопросу озвучили западные советники.

На прошлой неделе российские военные нанесли ракетный удар по учебному полигону в Днепропетровской области. По информации Киева, ликвидированы 12 человек, более 60 получили ранения.

После этой атаки Драпатый заявил о своей отставке. Позже он изменил свое решение.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Драпатого и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ. По словам главы республики, этот военачальник на новой должности «сосредоточится исключительно на боевых вопросах».

Также Зеленский объявил, что Роберт Бровди, который руководил украинским спецбатальоном БПЛА «Птицы Мадьяра», сменил Вадима Сухаревского на посту главы Сил беспилотных систем. Олег Апостол, ранее занимавший должность заместителя главнокомандующего ВСУ, стал новым командующим Десантно-штурмовыми войсками.

Ранее на Украине обеспокоились эффективностью линии обороны ВСУ в Харьковской области.

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