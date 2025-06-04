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Эксперт объяснил, почему Трамп не комментирует удар ВСУ по российским аэродромам

Политолог Топорнин: конфликт на Украине отходит для Трампа на второй план
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Brian Snyder/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп не отреагировал на удар Украины по российским аэродромам, поскольку это может быть связано с охлаждением его интереса к урегулированию конфликта. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Николай Топорнин.

«Он уже добился того, что делегации сели друг напротив друга. Дальше, как Трамп сам говорил, — пусть договариваются, принудить он никого не может. Он видит, что есть нежелание завершать конфликт у Украины, у России. Есть меморандумы, которые не стыкуются, потому что стороны не хотят идти на уступки», — заявил Топорнин.

По его словам, для Трампа конфликт на Украине постепенно перестает быть главной проблемой, и фокус внимания смещается в том числе на Израиль, где не удается добиться финальных договоренностей по ситуации в Газе.

Президент США хочет остановить боевые действия, однако не может заставить стороны это сделать, констатировал эксперт. А все его обещания по поводу санкций против России и поставок оружия ВСУ не более чем пиар для повышения рейтингов, отметил он.

До этого портал Axios со ссылкой на источники писал, что Дональд Трамп не высказывается по поводу последних атак ВСУ по территории России, поскольку вместе с ближайшим окружением считает операцию Киева результатом происков врагов «из глубинного государства» и предыдущей администрации Джо Байдена.

Ранее стало известно о недовольстве Трампа ходом переговоров по Украине.

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