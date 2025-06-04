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В МИД РФ заявили о выдержке России после атак Украины

Рябков: Россия проявила выдержку после атак Украины
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия проявила выдержку после украинских атак по российской территории. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, посвященной проведению в Москве XI международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает РИА Новости.

Он отметил, что произошедшие 1 июня атаки были направлены на то, чтобы «торпедировать» второй раунд прямых переговоров между российской и украинской делегациями.

«С нашей стороны была проявлена максимальная выдержка», — заявил замминистра.

Рябков напомнил, что второй раунд состоялся, а оценки его итогов были даны руководителям и непосредственными участниками переговоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что власти Украины агрессивно настроены по отношению к России. Также она указала на то, что Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины, поставляя оружие для реализации таких акций.

По ее словам, никаких условий или ограничений западные страны не ставят. Они выступают наводчиками, предоставляя координаты, ведь такие возможности есть только у них. Также Захарова отметила, что Запад давно перестал отвечать на вопросы об уместности поставок вооружения, которое украинские власти используют.

Ранее в Госдуме призвали использовать против Украины израильские методы.

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