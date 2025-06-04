В МИД РФ заявили об агрессивном настрое Украины

Захарова: Киев не склонен к поиску трезвых решений по урегулированию конфликта

Власти Украины агрессивно настроены по отношению к России и не склонны к поиску трезвых решений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня.

3 июня глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что третий раунд переговоров Москвы и Киева, скорее всего, пройдет в Стамбуле в конце июня. По его словам, одним из ключевых вопросов предстоящей встречи станет «движение к устойчивому прекращению огня».

Ранее в Кремле оценили работу Мединского в Турции.