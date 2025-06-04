На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Раскрыты планы ВСУ по блокированию ВС РФ в курском приграничье

Telegram-канал «Архангел Спецназа»: ВСУ хотят блокировать ВС РФ в Теткино
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Украинские военные намерены блокировать населенный пункт Теткино Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«ВСУ хотят блокировать Теткино… На направлении Теткино противник продолжает наступательные действия. Атаки ВСУ идут на нескольких участках этого непротяженного фронта», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что ВСУ предпринимают попытки наступления на населенный пункт в районе кладбища «практически на самой госгранице с Сумской областью».

Также украинские военные атакуют из района очистных сооружений, где они смогли закрепиться и накопить силы, передает канал.

До этого появилось видео с последствиями ожесточенного боя в окрестностях поселка Теткино в Курской области.

Кадры с места боевых действий сняли бойцы Вооруженных сил (ВС) России. На них можно увидеть как минимум двух украинских военных, лежащих на земле в лесополосе, им не удалось выжить в этом бою.

Ранее стало известно о попытке прорыва ВСУ в Курскую область на квадроциклах.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами