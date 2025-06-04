Раскрыты планы ВСУ по блокированию ВС РФ в курском приграничье

Украинские военные намерены блокировать населенный пункт Теткино Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«ВСУ хотят блокировать Теткино… На направлении Теткино противник продолжает наступательные действия. Атаки ВСУ идут на нескольких участках этого непротяженного фронта», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что ВСУ предпринимают попытки наступления на населенный пункт в районе кладбища «практически на самой госгранице с Сумской областью».

Также украинские военные атакуют из района очистных сооружений, где они смогли закрепиться и накопить силы, передает канал.

До этого появилось видео с последствиями ожесточенного боя в окрестностях поселка Теткино в Курской области.

Кадры с места боевых действий сняли бойцы Вооруженных сил (ВС) России. На них можно увидеть как минимум двух украинских военных, лежащих на земле в лесополосе, им не удалось выжить в этом бою.

Ранее стало известно о попытке прорыва ВСУ в Курскую область на квадроциклах.