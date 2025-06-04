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В МИД РФ усмотрели корыстные интересы в словах Маска о финансировании ООН

Захарова: слова Маска о финансировании ООН являются попыткой списать долги США
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Призыв американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска прекратить финансирование ООН является попыткой США списать свои долги перед организацией. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«На данный момент США задолжали ООН взносов на сумму свыше 3 миллиардов долларов. При этом ведет себя Вашингтон по принципу «кому должен — всем прощаю»», — написала дипломат.

По словам Захаровой, ООН вместо решительных действий по истребованию законных взносов с США изобретает все новые способы «обрезания» бюджетов. А это означает, что решения стран — членов ООН не выполняются под предлогом нехватки средств, заключила она.

3 июня Илон Маск в соцсети Х призвал прекратить финансирование ООН. Таким образом предприниматель прокомментировал видео, на котором генсек ООН Антониу Гутерриш заявляет об использовании цифровых платформ для введения людей в заблуждение и организации вражды. Пользователь, который опубликовал в сети этот ролик, отметил, что всемирная организация якобы «объявила войну свободе слова».

До этого Маск призывал США выйти из НАТО и ООН.

Ранее генсек ООН заявил, что организация не развалится без денег США.

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