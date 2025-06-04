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Глава офиса Зеленского рассказал, зачем ездил в США

Ермак заявил, что ездил в США обсуждать эффективные санкции против России
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в сенате США обсудил «очень эффективные санкции» против России. Об этом он рассказал в интервью Newsmax.

«Сегодняшние санкции, которые мы обсуждали в Сенате, я думаю, что это очень эффективные санкции. Плюс, было очень важно, чтобы эти санкции были согласованы с европейскими партнерами», — отметил он.

3 июня газета Politico сообщала, что Ермака волнуют только вопросы его признания и связей на Западе, а в рамках визита в Вашингтон он якобы продвигал собственные политические интересы.

Ермак прибыл в США во вторник в составе делегации, которую возглавляет министр экономики республики Юлия Свириденко, чтобы обсудить «важные вопросы», в том числе усиление санкционного давления на Россию.

Кроме того, представители Киева намерены затронуть «пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви» и тему возвращения «депортированных детей». Украинская делегация проведет «немало встреч» с представителями обеих партий США, подчеркнул глава офиса Зеленского.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о поездке Ермака в Вашингтон.

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