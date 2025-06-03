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Президент Бразилии попросил Путина встретиться с Зеленским

Президент Бразилии да Силва сообщил, что просил Путина встретиться с Зеленским
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что перед Стамбульскими переговорами призывал своего российского коллегу Владимира Путина провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в интервью французской газете Le Monde.

«Я сказал Путину, что пора закончить войну, и посоветовал ему встретиться с Зеленским. Жаль, что этого не произошло», — пояснил бразильский лидер.

29 мая замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что для того, чтобы встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского могла состояться, нужно соблюсти ряд условий. По его словам, сначала нужно обсудить меморандумы, выработать единый меморандум. Этот меморандум надо обсудить уже с Путиным, а Зеленский будет обсуждать со своими европейскими коллегами, отметил депутат.

Как отметил журналист из Кипра Алекс Христофору, Зеленский хочет провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом, чтобы легитимизировать свою власть.

Ранее в Раде рассказали, почему Зеленский хочет встретиться с Путиным.

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