На Украине установили антирекорд по числу депутатов Рады

Число депутатов Верховной рады достигло рекордно низкого уровня. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, в начале заседания парламента было объявлено, что после тяжелой болезни не стало депутата Сергея Швеца.

«С момента объявления в Раде, так как он представлял мажоритарный округ, то остается рекордно низкое количество народных депутатов – 399», — написал Железняк.

Официально парламент Украины состоит из 450 депутатов, но после смены власти в 2014 году фактическое количество законодателей сократилось. В 2019 году в Раду были избраны 424 человека. В 2022 году число парламентариев сократилось. Это было связано с запретом некоторых оппозиционных партий и уголовным преследованием ряда депутатов.

В октябре 2023 года в стране должны были состояться очередные выборы в Раду, но власти отменили проведение голосования. Причиной послужило продление срока действия военного положения на Украине.

Ранее на первую в истории 13-ю сессию Рады зарегистрировался минимум депутатов.