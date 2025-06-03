Афганистан назначил своего посла в России, он скоро приедет в Москву

Власти Афганистана назначили Мовлави Гул Хасана послом в России, в скором времени он прибудет на территорию РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в посольстве Афганистана в Москве.

«Нашим послом будет Мовлави Гул Хасан, он скоро приезжает», — сообщили источники агентства.

Отмечается, что Россия выдала агреман на назначение Хасана послом в РФ.

До этого секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявлял, что приостановка запрета на деятельность движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) (движение внесено в список террористических организаций) в России будет способствовать развитию партнерства между Москвой и Кабулом.

По его словам, соответствующее решение Верховного суда РФ «откроет дорогу к налаживанию дополнительного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народа».

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России, который действовал с 2003 года. При этом в списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» остался. Решение суда вступило в силу 26 мая.

Ранее в Афганистане высказались про альтернативу талибам.