Кандидат от оппозиции лидирует на выборах президента Южной Кореи

Ли Чжэ Мён лидирует на выборах президента в Южной Корее

Экзитполы на президентских выборах в Южной Корее показали, что кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён одерживает победу. Большинство опросов свидетельствуют о том, что он набирает более 50% голосов, согласно данным «Рёнхап».

Выборы состоялись 3 июня, и основными претендентами на пост президента были Ли Чжэ Мён и его главный соперник Ким Мун Су от правящей консервативной партии «Гражданская сила». Явка на выборах за час до их завершения составила 77,8%.

По результатам экзитполов телеканалов KBS, MBC и SBS, Ли Чжэ Мён лидирует с результатом, который превышает статистическую погрешность. Он набрал 51,7% голосов, в то время как Ким Мун Су получил 39,3%, что создает разрыв в 12,4 процентных пункта. Кандидат от Партии реформ Ли Чжун Сок получил 7,7%, а кандидат от Демократической рабочей партии Квон Ён Гук — 1,3%.

Согласно экзитполу телеканала JTBC, Ли Чжэ Мён набирает 50,6%, а Ким Мун Су — 39,4%. Телеканал MBN представил немного другие данные: 49,2% и 41,7% соответственно. Экзитпол Channel A прогнозирует 51,1% для Ли Чжэ Мёна и 38,9% для Кима Мун Суа.

Подсчет голосов начнется примерно в 20:30 (14:30 мск) и может завершиться до полуночи.

Избирательная кампания перед выборами президента в Южной Корее стартовала 12 мая.

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