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В США назвали главную цель атаки Украины на российские аэродромы

Экс-аналитик ЦРУ Биб: Украина атаками на аэродромы хотела столкнуть Россию и США
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Reuters

Атаки ВСУ на российские аэродромы повысили риск военной конфронтации между Россией и США. Об этом в интервью журналу Foreign Policy заявил бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб.

«Нет сомнений, что это (атаки на аэродромы. — «Газета.Ru») увеличивает вероятность прямой конфронтации (между Россией и США. — «Газета.Ru»), если только администрация Трампа не предпримет активных шагов по ее разрядке, что она может сделать», — подчеркнул он.

Политика Киева, обратил внимание бывший аналитик американской разведки, состоит в том, чтобы вынудить Белый дом ужесточить свою позицию по отношению к России.

1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее в Белом доме рассказали о реакции Трампа на украинские удары по авиации РФ.

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