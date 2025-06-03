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Госдума готова поддержать запрет продажи вейпов

Володин: Госдума поддержит запрет продажи вейпов, если поступит инициатива
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Shutterstock

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума поддержит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ. Его слова приводит РИА Новости.

«После заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу», — заявил он.

Он добавил, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке и поддержан депутатами.

В конце декабря 2024 года депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить запрет оптовой и розничной торговли никотином или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления. 31 марта РИА Новости сообщило, что правительство не поддержало инициативу.

Ранее нарколог оценил практику кодирования подростков от вейпов.

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