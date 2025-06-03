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В Европе признали правоту Путина в одном вопросе по Украине

Премьер Орбан: Путин был прав, что время в конфликте на Украине на его стороне
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, в отличие от главы Украины Владимира Зеленского оказался прав, что время в конфликте работает в его пользу. Об это заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводит ТАСС.

Политик напомнил, что летом 2024 года во время визита в Киев пытался убедить Зеленского согласиться на прекращение огня, однако получил отказ. По словам Орбана, в этом ему отказал и Владимир Путин, поскольку обе стороны предполагали, что время работает в их пользу.

«Разница лишь в том, что он [Путин] оказался прав», — констатировал Орбан.

До этого премьер-министр Венгрии заявлял, что Европа на фоне антироссийского курса и политики милитаризации блока рискует оказаться вовлеченной в гонку вооружений с Россией.

Как отметил Орбан, армии стран Европы не представляют собой грозной силы, при этом Брюссель в течение долгого времени отправляет средства и вооружение Украине.

Ранее в США заявили об «опасной фазе» конфликта на Украине.

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