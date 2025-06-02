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Российская делегация покинула Стамбул

ТАСС: самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Москву
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Российская делегация вылетела из Стамбула в Москву после окончания переговоров с украинской стороной. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Вылетели», — сказал он.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня.

В ходе встречи была достигнута договоренность о новом масштабном обмене пленными. По словам помощника президента РФ, главы российской делегации Владимира Мединского, «потолок» обмена между Москвой и Киевом составит не менее 1000 человек с каждой стороны.

Стороны также обменяются больными и тяжелоранеными по формуле «всех на всех». По такому же принципу пройдет обмен молодыми военными в возрасте до 25 лет, уточнил Мединский.

Москва также предложила Киеву локальное перемирие на срок два-три дня на отдельных участках фронта для эвакуации тех, кто не выжил. Украина обещала рассмотреть это предложение.

Ранее было названо вероятное место проведения третьего раунда переговоров РФ и Украины.

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Переговоры в Стамбуле
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