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Фидан сообщил о подготовке РФ и Украины к встрече на уровне лидеров

Фидан: РФ и Украина решили продолжить подготовку к встрече на уровне лидеров
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Dilara Senkaya/Reuters

Делегации России и Украины во время второго раунда переговоров в Стамбуле договорились продолжить подготовку к встрече на уровне лидеров. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в соцсети Х.

«Они (стороны. — «Газета.Ru») также договорились продолжить подготовку к встрече на уровне лидеров», — написал Фидан.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле хочет организовать саммит на уровне лидеров, в котором примут участие президенты РФ, США и Украины Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Он считает, что такая встреча могла бы пройти в Стамбуле или в Анкаре.

Прошедшие 2 июня переговоры на уровне делегаций Эрдоган назвал «великолепными». Турецкий лидер отметил, что гордится тем, что такие важные встречи проходят именно в Турции.

Второй раунд переговоров между РФ и Украиной по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась больше часа.

Ранее было опубликовало полное заявление Мединского об итогах переговоров в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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